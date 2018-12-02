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Новый чемпион: нокаут от Гвоздика отправил Стивенсона в больницу

Новый чемпион: нокаут от Гвоздика отправил Стивенсона в больницу

В канадском городе Квебек состоялся боксерский поединок между украинцем Александром Гвоздиком и канадцем Адонисом Стивенсоном. Как выяснили журналисты «Фразы», на кону стоял титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Канадец Стивенсон, который владел чемпионским поясом более трех лет, проводил уже 10-ю защиту своего титула. В этот раз тяжело пришлось и украинскому претенденту ‒ согласно судейским запискам, двое судей по очкам отдавали преимущество Стивенсону.

Тем не менее, Александр Гвоздик сумел решить все вопросы досрочно, отправив своего соперника в нокаут в 11 раунде.

Для украинца эта победа стала уже 16-й в профессиональном боксе и принесла чемпионский титул по версии WBC.

Позднее стало известно, что после боя Адониса Стивенсона доставили в больницу.

Как писала «Фраза», очередной британский боксер захотел встретиться с украинцем, боясь «проявить неуважение».

Ранее украинский боксер Усик станцевал для уставшего Ломаченко.

Тэги: Украина, чемпион, бокс, боксер, Канада, спорт, Нокаут, Квебек, новости Украины

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