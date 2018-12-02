Супербой Фьюри ‒ Уайлдер: несмотря на два нокдауна ‒ победила «дружба»

В американском Лос-Анджелесе (штат Калифорния) состоялся долгожданный боксерский поединок между непобедимыми супертяжеловесами Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером. Как выяснили журналисты «Фразы», на кону стоял титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

На протяжении всего боя британец Фьюри выглядел несколько предпочтительнее своего соперника, которому никак не удавалось нанести свой коронный «тот самый» удар.

Вместе с тем, под занавес поединка Тайсон Фьюри слегка «подсел», чем не преминул воспользоваться Уайлдер, дважды отправив британца на настил ринга.

Впрочем, это не помогло американцу победить, хотя он и отстоял свой титул.

Раздельным решением судей (115-111, 110-114, 113-113) в поединке была зафиксирована ничья. Вопрос реванша остается открытым.

Как писала «Фраза», Тайсон Фюри не советует Александру Усику соваться в супертяжи.