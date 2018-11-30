На смену пожарам в Калифорнию пришли наводнения и оползни

Американская Калифорния продолжает страдать от природных катаклизмов. Как выяснили журналисты «Фразы», на смену гигантским лесным пожарам штат накрыли проливные дожди.
Обильные осадки и штормовой ветер уже привели к наводнениям.
Спасатели говорят об оползнях – они формируются на месте недавних пожарищ.
Проходит очередная массовая эвакуация местного населения.
Многие города представляют собой пепелища, а уцелевшие населенные пункты затапливает.
Как писала «Фраза», ранее появились жуткие кадры выгоревших городов.