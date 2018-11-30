Известная американская певица сняла скандальный клип в Киеве (видео 18+)

Американская певица Майли Сайрус представила свой клип на композицию Nothing Breaks Like a Heart, который снимался в Киеве и в США. Как выяснили журналисты «Фразы», новая работа получилась весьма скандальной.

В частности, в ней показаны стриптиз-клубы и полуобнаженные тела.

Основная часть клипа снималась на Дарницком мосту в Киеве: по сюжету Майли Сайрус убегает по нему от полицейской погони.

В кадр также попали Лавра и Родина-мать.

Композиция записана совместно с ди-джеем Марком Ронсоном.

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Как писала «Фраза», известная британская группа сняла клип в зоне отчуждения ЧАЭС.

Ранее японцы сняли рекламу своего премиум-автомобиля в «футуристическом» Киеве.