Непроглядный туман окутал китайский город-порт: впечатляющее видео

Непроглядный туман буквально поглотил один из китайских мегаполисов – город-порт Нанкин. Как выяснили журналисты «Фразы», уже появилось впечатляющее видео с высоты птичьего полета.
Туман, объявший весь город, сняли с высоты четырехсот метров.
Автор видео Сан Гонгпу отмечает, что съемка велась вечером и ночью.
Видно, в частности, как верхушки гигантских небоскребов выглядывают из тумана.
Как писала «Фраза», в Китае автомобиль влетел в группу школьников – многие погибли.
Ранее жертвами взрыва возле химзавода в Китае стали десятки людей.