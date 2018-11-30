Непроглядный туман окутал китайский город-порт: впечатляющее видео

Непроглядный туман буквально поглотил один из китайских мегаполисов – город-порт Нанкин. Как выяснили журналисты «Фразы», уже появилось впечатляющее видео с высоты птичьего полета.

Туман, объявший весь город, сняли с высоты четырехсот метров.

Автор видео Сан Гонгпу отмечает, что съемка велась вечером и ночью.

Видно, в частности, как верхушки гигантских небоскребов выглядывают из тумана.

Как писала «Фраза», в Китае автомобиль влетел в группу школьников – многие погибли.

Ранее жертвами взрыва возле химзавода в Китае стали десятки людей.