В Украине стартуют киношные «американские горки»: фестиваль Feel(m) Shorts

6 декабря в кинотеатрах Украины стартует фестиваль короткометражного европейского кино «Feel(m) Shorts». Как выяснили журналисты «Фразы», зрителей ждут трогательные, захватывающие и вдохновляющие истории.

Ленты, вошедшие в сборник стали участниками и призерами украинского молодого кинофестиваля ZIFF 2018, а также многих других международных кинофестивалей. Фильмы касаются многих важных социальных вопросов и имеют яркий художественный вкус. Этот сборник, как бы «американские горки», которые пронесут зрителей сквозь бешеный водоворот противоречивых чувств.

Зрители смогут присоединится к определению победителя путем интернет голосования.

Медиапартнеры фестиваля: «Фраза», Kinowar.com, Kinoafisha.ua, Obozrevatel.ua, Etcetera Media, Сайт Киева 44.ua, MoeMisto.ua Zaxid.net.