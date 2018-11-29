В Киеве по подозрению в организации секс-скандала задержан известный ведущий и политтехнолог, – СМИ

В Киеве задержан известный политтехнолог Владимир Петров. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, его подозревают в организации секс-скандала с участием заместителя начальника Департамента защиты экономики Национальной полиции Александром Варченко.

Как сообщает Страна.ua со ссылкой на адвоката Юрия Иващенко, процессуально этим делом занимается военная прокуратура. Однако он не стал рассказывать обстоятельств дела, сообщив лишь, что сейчас у политтехнолога дома проходит обыск, на который и направляется юрист.

Издание также опубликовало видео задержания на своем канале в YouTube.

Информацию о задержании Петрова также подтверждает «Украинская правда» со ссылкой на свои источники.

При этом на данный момент неизвестно, в каком статусе по этому делу проходит Петров.

Между тем, украинское агентство новостей The Newsroom на своей странице в Telegran утверждает, что Петров задержан в качестве организатора скандала. Кроме того, задержаны также и «его сообщники».

Владимир Петров — известный политтехнолог и телеведущий. Стал широко известен благодаря «Люмпен-шоу», выходившему на НЛО TV. Сейчас ведет шоу «Исландия».

Как сообщала «Фраза», в начале ноября 2018 года студентка Наталья Бурейко в социальной сети Facebook обвинила заместителя главы департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Александра Варченко в том, что он приставал к ней, а после отказа угрожал девушке.

Позже она подала соответствующее заявление в прокуратуру.

Однако уже через несколько дней студентка извинилась перед Варченко и его семьей. «Я стала жертвой циничной провокации против Александра и его жены. Я допускаю, что аккаунт был создан хакерами из России для дискредитации чиновников Национальной полиции и Государственного бюро расследований», — написала она.

Сам Варченко также все отрицает.