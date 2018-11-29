Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

На Херсонщине в связи с военным положением конфискуют базы отдыха

На Херсонщине в связи с военным положением конфискуют базы отдыха

Власти одного из районов Херсонской области объявили о готовности временной конфискации частных туристических баз для расселения там военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», речь идет обо всех базах отдыха, которые расположены в на береговой линии вдоль Арабатской стрелки.

Как сообщают «НикВести», соответствующий запрос поступил от руководства страны главе Генической районной государственной администрации Александру Воробьеву. «Ко мне поступил вопрос от руководства страны, сколько я могу разместить здесь, на месте военных, — заявил чиновник. — Я при представителях СМИ отмечу, что я размещу тут столько военных, сколько будет необходимо для защиты нашей с вами территории и всей Украины».

«А это 40 километров Арабатской стрелки. Все базы отдыха», — уточнил Воробьев.

При этом он подчеркнул, что не собирается «слушать те слюни и сопли некоторых руководителей учреждений, которые будут говорить, что они уже запечатали помещения на зимний период». «Все откроем, а кого-то отправим куда надо и на сколько нужно», — заключил глава Генической администрации, выразив благодарность центральным властям за введение военного положения.

Видео выступления публикует интернет-видеостудия «Новый Визит» на своем канале в YouTube.

В свою очередь, глава Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев заявил, что в связи с введением военного положения на территории области значительно увеличат количество подразделений Вооруженных сил, а на админгранице с оккупированным Россией Крымом установят особый режим въезда-выезда.

«Во-первых, очень значительно будет увеличено присутствие военных подразделений Вооруженных сил Украины на территории Херсонской области. Во-вторых, перевод в режим повышенной готовности воинских формирований и других силовых структур органов исполнительной власти и местного самоуправления. В-третьих, развертывание подразделений 124- й отдельной бригады территориальной обороны Херсонской области и проведения с ними тактических учений, сроком до 10 суток», — цитирует Гордеева «Громадське».

Как сообщала «Фраза», вечером в понедельник, 26 ноября, депутаты Верховной Рады проголосовали за введение военного положения в некоторых регионах Украины сроком на 30 суток.

Это произошло на фоне захвата российскими оккупантами в Черном море украинских кораблей.

Тэги: общество, Херсон, политика, Вооруженные Силы Украины, конфискация, Херсонская область, база отдыха, военное положение, новости Украины

Комментарии

Колонка автора
28.11.18 09:03

Ещё не полный маразм, но уже предварительные ласки

Автор: Евгений Селяков

Статьи

29.11.18 09:33

Предвыборный миллиард на шоколадки от Зайчика

Автор: Александр Карпец

Главная новость дня

На Херсонщине в связи с военным положением конфискуют базы отдыха

На Херсонщине в связи с военным положением конфискуют базы отдыха
29.11.18 12:41
728
Последние новости
29.11.18 14:57

Сын премьера Чехии нашел в Крыму невесту с георгиевскими ленточками и увез ее из Кривого Рога в Женеву, – СМИ
29.11.18 14:03

Украинцам рассказали, как у них выросла зарплата
29.11.18 13:45

Перед встречей с Путиным Трамп получил плохой «знак свыше»
29.11.18 13:02

Смертельно больной парень захватил два десятка заложников в одном из учебных заведений Италии
29.11.18 12:41

На Херсонщине в связи с военным положением конфискуют базы отдыха
29.11.18 12:07

Ученые разгадали тайну врожденного иммунитета и объяснили, как это поможет
29.11.18 11:45

Свежий кинокошмар от скандального Ларса фон Триера выходит в украинский прокат
29.11.18 11:40

Культовый голливудский холостяк женился на израильтянке
29.11.18 11:06

ГСЧС опубликовала фото пожара в Министерстве финансов Украины
29.11.18 11:00

Медики доказали, что банька укрепляет сердце

Интервью

18.11.18 22:30

Сергей Рахлин: Премия «Золотой глобус» - смелее, честнее и прогрессивнее «Оскара»

Автор: Антон Филатов

Фото и Видео
На Херсонщине в связи с военным положением конфискуют базы отдыха
На Херсонщине в связи с военным положением конфискуют базы отдыха
На Херсонщине в связи с военным положением конфискуют базы отдыха
На Херсонщине в связи с военным положением конфискуют базы отдыха
Свежий кинокошмар от скандального Ларса фон Триера выходит в украинский прокат
Свежий кинокошмар от скандального Ларса фон Триера выходит в украинский прокат
ГСЧС опубликовала фото пожара в Министерстве финансов Украины
ГСЧС опубликовала фото пожара в Министерстве финансов Украины
Экс-министра обороны Гриценко забросали яйцами в Одессе
Экс-министра обороны Гриценко забросали яйцами в Одессе
Толпа разъяренных бюджетников едва не снесла парламент Каталонии: эпичное видео
Толпа разъяренных бюджетников едва не снесла парламент Каталонии: эпичное видео
Под Киевом маленький мальчик угодил в реанимацию со столбняком
Под Киевом маленький мальчик угодил в реанимацию со столбняком
На Херсонщине уже готовы временно изымать имущество «для нужд армии»
На Херсонщине уже готовы временно изымать имущество «для нужд армии»
Усик станцевал для уставшего Ломаченко
Усик станцевал для уставшего Ломаченко
Эбола в Демократической Республике Конго: сообщается уже о двухстах трупах
Эбола в Демократической Республике Конго: сообщается уже о двухстах трупах
Одиозный итальянский министр устроил шоу из погрома мафиозного притона
Одиозный итальянский министр устроил шоу из погрома мафиозного притона
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.