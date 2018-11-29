На Херсонщине в связи с военным положением конфискуют базы отдыха

Власти одного из районов Херсонской области объявили о готовности временной конфискации частных туристических баз для расселения там военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», речь идет обо всех базах отдыха, которые расположены в на береговой линии вдоль Арабатской стрелки.

Как сообщают «НикВести», соответствующий запрос поступил от руководства страны главе Генической районной государственной администрации Александру Воробьеву. «Ко мне поступил вопрос от руководства страны, сколько я могу разместить здесь, на месте военных, — заявил чиновник. — Я при представителях СМИ отмечу, что я размещу тут столько военных, сколько будет необходимо для защиты нашей с вами территории и всей Украины».

«А это 40 километров Арабатской стрелки. Все базы отдыха», — уточнил Воробьев.

При этом он подчеркнул, что не собирается «слушать те слюни и сопли некоторых руководителей учреждений, которые будут говорить, что они уже запечатали помещения на зимний период». «Все откроем, а кого-то отправим куда надо и на сколько нужно», — заключил глава Генической администрации, выразив благодарность центральным властям за введение военного положения.

Видео выступления публикует интернет-видеостудия «Новый Визит» на своем канале в YouTube.

В свою очередь, глава Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев заявил, что в связи с введением военного положения на территории области значительно увеличат количество подразделений Вооруженных сил, а на админгранице с оккупированным Россией Крымом установят особый режим въезда-выезда.

«Во-первых, очень значительно будет увеличено присутствие военных подразделений Вооруженных сил Украины на территории Херсонской области. Во-вторых, перевод в режим повышенной готовности воинских формирований и других силовых структур органов исполнительной власти и местного самоуправления. В-третьих, развертывание подразделений 124- й отдельной бригады территориальной обороны Херсонской области и проведения с ними тактических учений, сроком до 10 суток», — цитирует Гордеева «Громадське».

Как сообщала «Фраза», вечером в понедельник, 26 ноября, депутаты Верховной Рады проголосовали за введение военного положения в некоторых регионах Украины сроком на 30 суток.

Это произошло на фоне захвата российскими оккупантами в Черном море украинских кораблей.