Свежий кинокошмар от скандального Ларса фон Триера выходит в украинский прокат

6 декабря в украинский прокат выходит триллер «Дом, который построил Джек» от скандального Ларса фон Триера. Как выяснили журналисты «Фразы», к выходу фильма в трех столичных кинотеатрах пройдут специальные показы на языке оригинала с украинскими субтитрами, которые представят кинокритики.

6 декабря в кинотеатре «Киев» фильм представит кинокритик и ведущий Андрей Алферов. 8 декабря в «Линии кино» (ТРЦ Аладдин) фильм представляет кинокритик Александр Гусев. 9 декабря в «Планете кино» (ТРЦ Блокбастер) показ представит главный редактор Buro24/7, ведущий шоу «Бешеные псы» на Радио НВ Алексей Тарасов.

Главный герой фильма — инженер, который мечтает стать архитектором. Зрителя ждет серия эпизодов, которая представляет развитие Джека в качестве серийного убийцы. Он видит каждое убийство как произведение искусства; расплата и правосудие кажутся неотвратимыми, но он каждый раз рискует все больше, чтобы привлечь внимание властей. «Много лет я снимал фильмы о хороших женщинах. На этот раз мой герой — злой мужчина» — обьясняет выбор сюжета фон Триер.

Главную роль в фильме исполнил Мэтт Диллон, номинант на премию «Оскар» за роль второго плана в драме «Столкновение». В роли господина Верджа, собеседника и спутника Джека — Бруно Ганц, известный по роли Гитлера в драме «Бункер». В роли жертв в фильме появятся Ума Турман, Софи Гробёль и Райли Кио.

События фильма происходят в Америке 70-ых. По словам Ларса фон Триера, его фильм вдохновлен Дональдом Трампом: «Фильм восхваляет идею того, что жизнь — злая и бессердечная штука. Это подтверждает недавнее воцарение homo trumpus, Крысиного короля». Изначально «Дом, который построил Джек» планировался как мини-сериал, но впоследствии от этой идеи отказались, сохранив структуру с эпизодами.

Мировая премьера фильма состоялась в рамках внеконкурсной программы Каннского кинофестиваля. Часть публики покинула зал во время показа из-за сцен насилия. После финальных титров зрители устроили фильму 10-минутную овацию.

Ларс фон Триер — один из важнейших режиссеров современности, обладатель «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля, лауреат более 100 наград международных кинофестивалей. Показ в Каннах ознаменовал снятие с режиссера статуса персоны нон-грата, который он заработал после неудачной шутки о симпатиях к Адольфу Гитлеру.