Экс-министра обороны Гриценко забросали яйцами в Одессе

В Одессе забросали яйцами экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом говорят в полиции города.

Отмечается, что политик планировал встречу с одесситами в ходе предвыборной кампании.

В него полетели яйца и тыква. Анатолий Гриценко не пострадал.

Полиция сообщает, что возникла потасовка, во время которой «участники использовали против оппонентов газовые баллончики».

Копы разогнали дебоширов. Сообщается, что уже начато уголовное производство по статье «хулиганство».

Как писала «Фраза», в администрации Порошенко открестились от известной президентской рекламы.