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Толпа разъяренных бюджетников едва не снесла парламент Каталонии: эпичное видео

Толпа разъяренных бюджетников едва не снесла парламент Каталонии: эпичное видео

В Каталонии митингуют бюджетники. Как выяснили журналисты «Фразы», накануне бастующие за улучшение условий труда и социальных гарантий врачи, спасатели и пожарные попытались штурмовать местный парламент в Барселоне.

Всего штурмующих было под тысячу – люди ринулись через главный вход и снесли первые кордоны полиции.

Правоохранители вызвали подкрепление, и только так смогли оттеснить разъяренную толпу.

По данным местных СМИ, после этого медики и пожарные объявили о грядущей забастовке на следующей неделе.

Копы не исключают, что штурм может повториться, так как местные власти не идут с митингующими на диалог.

Как писала «Фраза», каталонцы неоднократно поддерживали независимость региона.

Во время весенних беспорядков в Каталонии пострадали десятки людей.

Тэги: митинг, мир, Барселона, Каталония

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