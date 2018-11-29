Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Под Киевом маленький мальчик угодил в реанимацию со столбняком

Под Киевом маленький мальчик угодил в реанимацию со столбняком

В Боярке Киевской области ребенок заразился столбняком. Как выяснили журналисты «Фразы», мальчику всего два года и восемь месяцев.

Как передает ТСН, он уже неделю находится в реанимации. Ребенка подключили к аппарату искусственного дыхания.

Сейчас он пребывает в состоянии искусственной комы.

Как сообщается, «малыш заразился столбняком, потому что его мать сознательно отказывалась от вакцинации сына».

Сейчас ребенку вкололи противостолбнячную сыворотку. Однако, как говорят врачи, «она действует только на токсины в крови и бессильна против тех, что уже успели проникнуть в нервную систему».

Состояние ребенка оценивается как тяжелое.

Как сообщается, в этом году в Украины было зафиксировано семнадцать случаев столбняка, один человек умер.

Как писала «Фраза», в Хмельницком ребенок госпитализирован со столбняком.

Ранее под Киевом малыш подхватил столбняк, поранившись о гвоздь.

Тэги: общество, здоровье, Киевская область, столбняк, Боярка, новости Украины

Комментарии

Колонка автора
28.11.18 09:03

Ещё не полный маразм, но уже предварительные ласки

Автор: Евгений Селяков

Статьи

29.11.18 09:33

Предвыборный миллиард на шоколадки от Зайчика

Автор: Александр Карпец

Главная новость дня

Под Киевом маленький мальчик угодил в реанимацию со столбняком

Под Киевом маленький мальчик угодил в реанимацию со столбняком
29.11.18 08:30
339
Последние новости
29.11.18 10:12

Экс-министра обороны Гриценко забросали яйцами в Одессе
29.11.18 10:08

Керченского стрелка тайно кремировали и похоронили под чужой фамилией на деньги добрых людей, – СМИ
29.11.18 09:40

Новым президентом Грузии стала «женщина из Парижа»
29.11.18 09:35

Стало известно, какие премиум-автомобили чаще всего угоняют в Украине
29.11.18 09:22

Толпа разъяренных бюджетников едва не снесла парламент Каталонии: эпичное видео
29.11.18 08:47

На Украину надвигаются лютые морозы
29.11.18 08:30

Под Киевом маленький мальчик угодил в реанимацию со столбняком
28.11.18 23:44

Как оказалось, военное положение в Украине официально действует со среды, 28 ноября
28.11.18 22:16

23 депутата потребовали открыть уголовное дело в связи с давлением на УПЦ
28.11.18 21:40

Порошенко рассказал, зачем был устроен конфликт в Керченском проливе

Интервью

18.11.18 22:30

Сергей Рахлин: Премия «Золотой глобус» - смелее, честнее и прогрессивнее «Оскара»

Автор: Антон Филатов

Фото и Видео
Экс-министра обороны Гриценко забросали яйцами в Одессе
Экс-министра обороны Гриценко забросали яйцами в Одессе
Экс-министра обороны Гриценко забросали яйцами в Одессе
Экс-министра обороны Гриценко забросали яйцами в Одессе
Толпа разъяренных бюджетников едва не снесла парламент Каталонии: эпичное видео
Толпа разъяренных бюджетников едва не снесла парламент Каталонии: эпичное видео
Под Киевом маленький мальчик угодил в реанимацию со столбняком
Под Киевом маленький мальчик угодил в реанимацию со столбняком
На Херсонщине уже готовы временно изымать имущество «для нужд армии»
На Херсонщине уже готовы временно изымать имущество «для нужд армии»
Усик станцевал для уставшего Ломаченко
Усик станцевал для уставшего Ломаченко
Эбола в Демократической Республике Конго: сообщается уже о двухстах трупах
Эбола в Демократической Республике Конго: сообщается уже о двухстах трупах
Одиозный итальянский министр устроил шоу из погрома мафиозного притона
Одиозный итальянский министр устроил шоу из погрома мафиозного притона
Никита Михалков прокомментировал слухи о своей гомосексуальности
Никита Михалков прокомментировал слухи о своей гомосексуальности
Альпинист из Австрии покорил доселе неприступную вершину
Альпинист из Австрии покорил доселе неприступную вершину
Порошенко призвал корабли НАТО зайти в Черное и Азовское моря
Порошенко призвал корабли НАТО зайти в Черное и Азовское моря
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.