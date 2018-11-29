Под Киевом маленький мальчик угодил в реанимацию со столбняком

В Боярке Киевской области ребенок заразился столбняком. Как выяснили журналисты «Фразы», мальчику всего два года и восемь месяцев.

Как передает ТСН, он уже неделю находится в реанимации. Ребенка подключили к аппарату искусственного дыхания.

Сейчас он пребывает в состоянии искусственной комы.

Как сообщается, «малыш заразился столбняком, потому что его мать сознательно отказывалась от вакцинации сына».

Сейчас ребенку вкололи противостолбнячную сыворотку. Однако, как говорят врачи, «она действует только на токсины в крови и бессильна против тех, что уже успели проникнуть в нервную систему».

Состояние ребенка оценивается как тяжелое.

Как сообщается, в этом году в Украины было зафиксировано семнадцать случаев столбняка, один человек умер.

Как писала «Фраза», в Хмельницком ребенок госпитализирован со столбняком.

Ранее под Киевом малыш подхватил столбняк, поранившись о гвоздь.