На Херсонщине уже готовы временно изымать имущество «для нужд армии»

В связи с введением военного положения в некоторых регионах Украины, предпринимателей Херсонской области могут ожидать неприятные «сюрпризы». Как выяснили журналисты «Фразы», для размещения украинских военных местная власть готова изымать недвижимое имущество.

Как передают «НикВести», глава Генической районной госадминистрации Александр Воробьев подтвердил, что, с введением военного положения на территории Херсонской области, он готов разместить вдоль морского побережья «столько военных, сколько будет необходимо для защиты нашей с вами территории и всей Украины».

По словам чиновника, для этих целей сгодятся «все базы отдыха», расположенные в 40 км Арабатской стрелки.

Александр Воробьев отметил, что не будет «слушать те слюни и сопли некоторых руководителей учреждений, которые будут говорить, что они уже запечатали помещения на зимний период».

«Все откроем, а кого-то отправим куда надо и на сколько нужно», ‒ заявил глава Генической районной госадминистрации.

Видеозапись полного выступления Александра Воробьева доступна к просмотру на видеохостинге Youtube.

Как писала «Фраза», Верховная Рада отказалась вводить военное положение на всей территории Украины.

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко предложил ввести военное положение до конца года, чтобы не переносить выборы.