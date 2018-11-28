Усик станцевал для уставшего Ломаченко

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик станцевал перед обладателем пояса WBA в легком весе Василием Ломаченко. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующее видео выложил на своей странице в Facebook сам Усик.

На видео видно, как тяжеловес демонстрирует свои танцевальные навыки в то время, как Ломаченко лежит на настиле после тренировки в спортивном зале в Калифорнии.

Отметим, что в комментариях пользователи обратили внимание не только на хорошее чувство юмора боксеров, но и посредственную пластику.

Видео также выложил Ломаченко на своей странице в Instagram.

Напомним, что 8 декабря 2018 года в Нью-Йорке Василий Ломаченко пройдет бой с чемпионом мира по версии WBO, Хосе Педрасой из Пуэрто-Рико.

Как сообщала «Фраза», о желании сразиться с Ломаченко также заявил известный британский боксер Энтони Кролла, который 10 ноября 2018 года победил по очкам Дауда Йордану и теперь может претендовать на эту встречу.

Этот бой состоялся в андеркарте чемпионского боя в первом тяжелом весе между Александром Усиком и британцем Тони Беллью, в котором украинец победил эффектным нокаутом в 8 раунде.