Эбола в Демократической Республике Конго: сообщается уже о двухстах трупах

В Демократической Республике Конго продолжает бушевать лихорадка Эбола. Как выяснили журналисты «Фразы», по последним данным местного Минздрава жертвами жуткой болезни уже стал 201 человек.

При этом сообщается, что вирусом заразился уже 421 человек.

Число заболевших в ДРК стремительно растет, медики признают, что не могут взять Эболу под контроль и говорят, что число жертв будет лишь расти.

В стране проводятся карантинные мероприятия, работают специалисты ООН, но пока безуспешно.

Как писала «Фраза», в конце июля в ДРК заявили о победе над лихорадкой Эбола. Тогда сообщалось, что за последние 42 дня не поступало сообщений о новых случаях заболевания. Предыдущая вспышка случилась 8 мая, из-за чего скончались 33 человека. Однако уже в августе лихорадка вернулась и бушует до сих пор.