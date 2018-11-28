Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Эбола в Демократической Республике Конго: сообщается уже о двухстах трупах

Эбола в Демократической Республике Конго: сообщается уже о двухстах трупах

В Демократической Республике Конго продолжает бушевать лихорадка Эбола. Как выяснили журналисты «Фразы», по последним данным местного Минздрава жертвами жуткой болезни уже стал 201 человек.

При этом сообщается, что вирусом заразился уже 421 человек.

Число заболевших в ДРК стремительно растет, медики признают, что не могут взять Эболу под контроль и говорят, что число жертв будет лишь расти.

В стране проводятся карантинные мероприятия, работают специалисты ООН, но пока безуспешно.

Как писала «Фраза», в конце июля в ДРК заявили о победе над лихорадкой Эбола. Тогда сообщалось, что за последние 42 дня не поступало сообщений о новых случаях заболевания. Предыдущая вспышка случилась 8 мая, из-за чего скончались 33 человека. Однако уже в августе лихорадка вернулась и бушует до сих пор.

Тэги: здоровье, мир, Африка, эбола

Комментарии

Колонка автора
28.11.18 09:03

Ещё не полный маразм, но уже предварительные ласки

Автор: Евгений Селяков

Статьи

28.11.18 09:15

Война – фигня, главное – «бляхерня»

Автор: Александр Карпец

Главная новость дня

Порошенко призвал корабли НАТО зайти в Черное и Азовское моря

Порошенко призвал корабли НАТО зайти в Черное и Азовское моря
28.11.18 13:42
647
Последние новости
28.11.18 17:05

Ляшко жестко «построил» Тимошенко (видео 18+)
28.11.18 16:50

Усик станцевал для уставшего Ломаченко
28.11.18 16:24

Эбола в Демократической Республике Конго: сообщается уже о двухстах трупах
28.11.18 16:01

В Днепре неизвестным удалось бомбануть банкомат в буквальном смысле этого слова
28.11.18 15:29

Одиозный итальянский министр устроил шоу из погрома мафиозного притона
28.11.18 15:20

«Карта Мечты» поможет улучшить психическое здоровье украинского общества
28.11.18 15:06

Во Львове за одну ночь подожгли сразу два отделения российского банка
28.11.18 14:57

Никита Михалков прокомментировал слухи о своей гомосексуальности
28.11.18 14:11

В воскресенье в Киеве для автомобилей перекроют мост Патона. Полностью
28.11.18 14:08

Альпинист из Австрии покорил доселе неприступную вершину

Интервью

18.11.18 22:30

Сергей Рахлин: Премия «Золотой глобус» - смелее, честнее и прогрессивнее «Оскара»

Автор: Антон Филатов

Фото и Видео
Усик станцевал для уставшего Ломаченко
Усик станцевал для уставшего Ломаченко
Усик станцевал для уставшего Ломаченко
Усик станцевал для уставшего Ломаченко
Эбола в Демократической Республике Конго: сообщается уже о двухстах трупах
Эбола в Демократической Республике Конго: сообщается уже о двухстах трупах
Одиозный итальянский министр устроил шоу из погрома мафиозного притона
Одиозный итальянский министр устроил шоу из погрома мафиозного притона
Никита Михалков прокомментировал слухи о своей гомосексуальности
Никита Михалков прокомментировал слухи о своей гомосексуальности
Альпинист из Австрии покорил доселе неприступную вершину
Альпинист из Австрии покорил доселе неприступную вершину
Порошенко призвал корабли НАТО зайти в Черное и Азовское моря
Порошенко призвал корабли НАТО зайти в Черное и Азовское моря
Жертвами взрыва возле химзавода в Китае стали десятки людей: жуткое видео
Жертвами взрыва возле химзавода в Китае стали десятки людей: жуткое видео
В Австралии продолжают бушевать гигантские лесные пожары – ожидаются огненные штормы
В Австралии продолжают бушевать гигантские лесные пожары – ожидаются огненные штормы
В жутком ДТП под Киевом фура раздавила автомобиль
В жутком ДТП под Киевом фура раздавила автомобиль
На захваченном в Черном море украинском катере нашли «много интересного», ‒ росСМИ
На захваченном в Черном море украинском катере нашли «много интересного», ‒ росСМИ
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.