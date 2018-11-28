Одиозный итальянский министр устроил шоу из погрома мафиозного притона

Одиозный глава МВД Италии Маттео Сальвини устроил настоящее шоу из погрома одной из мафиозных вилл в Риме. Как выяснили журналисты «Фразы», он лично сел за руль экскаватора.

Чиновник с энтузиазмом громил бандитский притон.

Из этого сделали настоящее шоу, которое крутили по итальянскому ТВ.

Маттео Сальвини также заявил, что собирается «ровнять с землей» незаконные постройки и «давить» мафию.

Как писала «Фраза», Маттео Сальвини известен своими скандальными заявлениями: ранее он признал законной российскую аннексию Крыма и назвал Евромайдан «фальшивой революцией».

Также скандальный министр решил жестко избавиться от цыган-нелегалов.