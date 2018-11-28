Никита Михалков прокомментировал слухи о своей гомосексуальности

Известный российский режиссер и актер Никита Михалков рассказал о своей сексуальной ориентации. Как выяснили журналисты «Фразы», сделал он это в интервью для YouTube-канала Юрия Дудя.

Отвечая на вопросы, Никита Михалков заявил, что он – не гей.

Впрочем, по его словам, многим слухи о гомосексуальной ориентации очень выгодны: «Выгода во всем. Я абсолютно этому не сопротивляюсь».

Также Никита Михалков заявил, что никогда не испытывал сексуального влечения к мужчинам. Он добавил: «Для меня это противоестественно. А почему я должен их любить?»

Журналист при этом добавил, что многие актеры, которые снимались в фильмах Никиты Михалкова, были геями.

Как писала «Фраза», в Индии «дали свободу» геям, отменив колониальную британскую норму 19 века.

Также в Турции гей-парад разогнали водометами и резиновыми пулями, а в Лондоне его посвятили Путину.