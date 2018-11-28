Альпинист из Австрии покорил доселе неприступную вершину

Альпинист Давид Лама из Австрии покорил доселе неприступную гору Лунаг Ри. Как выяснили журналисты «Фразы», находится она в Непале.

По данным местных СМИ, ранее никто не мог взять эту вершину в Гималаях.

Ее высота составляет 6907 метров.

Ранее австриец три раза штурмовал гору, но безуспешно, не доходя до вершины несколько сотен метров. Ему мешал тридцатиградусный мороз и жуткий ветер до восьмидесяти километров в час.

Однако на этот раз альпинист справился с природой и покорил гору. На это у него ушло три дня.

Как писала «Фраза», накануне в Гималаях погибла большая группа альпинистов.

Ранее Эверест покорился 80-летнему альпинисту из Японии.