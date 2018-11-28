Жертвами взрыва возле химзавода в Китае стали десятки людей: жуткое видео

На севере Китая в городе Чжанцзякоу возле местного химзавода прогремел взрыв. Как выяснили журналисты «Фразы», его жертвами стали как минимум 22 человек, десятки людей были госпитализированы.

Власти города говорят, что ЧП произошло в ночь на среду (вечер по Киеву).

Как отмечается, тут сгорели 38 грузовых машин и дюжина легковых авто.

По неофициальным данным местных СМИ, взрыв произошел «из-за детонации опасных химических веществ в одном из грузовиков около въезда на территорию завода».

Уже появилось видео с места взрыва:

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