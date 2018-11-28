В жутком ДТП под Киевом фура раздавила автомобиль

Вечером вторника, 27 ноября, на Броварской окружной дороге под Киевом фура Mercedes раздавила легковой автомобиль Hyundai Accent. Как выяснили журналисты «Фразы», в результате ДТП погиб человек.

Как передает «Информатор», грузовик ехал из Молдовы и, по словам его водителя, автомобиль выскочил на встречную полосу, и он не успел среагировать.

После удара фура и машина вылетели в кювет, а движение по дороге было частично заблокировано.

Причиной аварии могли быть гололед и плохая видимость.

Водитель легковушки скончался на месте, а автомобиль был буквально смят.

Как писала «Фраза», водитель автобуса с актерами «Дизель шоу» рассказал о последних мгновениях перед смертельным ДТП.

Ранее в Киеве неуправляемый троллейбус вылетел на тротуар и чуть не упал в яму.