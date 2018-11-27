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Карпаты основательно занесло снегом

Карпаты основательно занесло снегом

Карпаты заносит снегом. Как выяснили журналисты «Фразы», тут продолжаются осадки.

Как пишет «Украинская правда», на Закарпатье уже навалило до десяти сантиметров снега, а сугробы в горах на Буковине достигают уже одного метра. Также в горах Прикарпатья уже навалило более пятнадцати сантиметров снега.

При этом снег продолжает идти. Мороз ударил до 6-8 градусов.

Сообщается, что на высокогорье Карпат сугробы уже превышают тридцать сантиметров, а кое-где заносы составляют метр.

Как писала «Фраза», из-за снегопада в Киеве произошло более сотни ДТП.

Ранее из-за резкого похолодания в Киеве уже госпитализируют людей.

Тэги: общество, Карпаты, снегопад, новости Украины

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