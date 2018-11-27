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Очередной марсоход NASA достиг поверхности красной планеты, чтобы выполнить весьма необычное задание

Очередной марсоход NASA достиг поверхности красной планеты, чтобы выполнить весьма необычное задание

Космический аппарат NASA InSight, разработанный для погружения под поверхность Марса, успешно приземлился на красной планете. Как выяснили журналисты «Фразы», аппарат, запущенный с воздушной базы Ванденберг в Калифорнии 5 мая, вошел в разреженную марсианскую атмосферу, повернувшись к планете термозащитным экраном, а затем замедлился, выпустив парашюты.

Как сообщает ВВС, мягкую посадку обеспечивали включившиеся непосредственно перед приземлением 12 реверсивных двигателей, которые снизили скорость аппарата со сверхзвуковой (в шесть раз быстрее пули) до необходимой для совершения мягкой посадки.

По данным Lenta.ru, модуль уже отправил на Землю первый снимок с поверхности Марса, фото появилось на экране в центре управления полетов НАСА.

Как сообщает «Голос Америки», InSight стал девятым марсоходом NASA. Его задачей будет сверление поверхности планеты на глубину 5 метров, чтобы измерить внутреннее тепло и отследить возможные землетрясения, что является уникальной задачей.

По данным издания, исследуя внутреннюю часть Марса, ученые надеются понять, как скалистые планеты нашей солнечной системы сформировались 4,5 миллиарда лет назад и почему они сформировались столь разными — Марс холодный и сухой, Венера и Меркурий горят, а Земля хорошо подходит для жизни.

NASA на своей странице в YouTube вела прямую трансляцию процесса управления приземлением, в ходе которой также наглядно показала и рассказала о целях миссии.

В то же время на канале LockheedMartinVideos в YouTube можно увидеть визуализацию посадки.

Как сообщала «Фраза», последний марсоход Curiosity достиг поверхности красной планеты 6 августа 2012 года.

Отметим, в настоящее время на орбите Марса находятся пять станций. Из них три — американские: Mars Odyssey (с 2001 года), MRO (с 2006 года) и MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN, с 2014 года). На поверхности Красной планеты действуют американские марсоходы Opportunity (с 2004 года) и Curiosity (с 2012 года). Ровер Opportunity — рекордсмен по продолжительности работы, а аппарат Curiosity — самый тяжелый планетоход (его масса — 900 килограммов).

Тэги: NASA, Марс, наука, марсоход, технологии

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