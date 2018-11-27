«Собственность России»: националисты заблокировали вход в один из ТЦ Киева

Во вторник, 27 ноября, в Киеве под зданием ТРЦ Ocean Plaza представители националистических организаций проводят акцию протеста против владельцев здания. Как выяснили журналисты «Фразы», активисты принесли под ТРЦ шины и сложили их возле центрального входа, а сам вход и стены разрисовали красками.

Как сообщает «Информатор», на ТРЦ появились надписи «Собственность России» и «Не покупай в Оушен плаза».

Как сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на правоохранителей, всего в акции принимают участие около 50 человек.

Видео с места событий публикует сообщество «Самые резонансные новости» в Facebook.

Как сообщала «Фраза», 26 ноября 2018 года неизвестный бросил дымовую шашку в помещении торгово-развлекательного центра Ocean Plaza. Пожара не было, никто в результате происшествия не пострадал.

Отметим, что Согласно данным Единого государственного реестра физических и юридических лиц Министерства юстиции Украины, конечными бенефициарами российской компании «ТПС Недвижимость», которой принадлежит ТРЦ Ocean Plaza являются три гражданина Швейцарии — Валлабх Андреа Ришааль, Валлабх Джейпракаш и Валлабх Сюзанна, а также дочь Аркадия Ротенберга Лилия. Сам миллиардер вышел из числа совладельцев этой компании осенью 2014 года, вскоре после того как попал под санкции США и Евросоюза.

Как сообщали СМИ, летом 2018 года стало известно о желании компании «ТПС Недвижимость» продать ТРЦ. Однако чем закончилась эта история, неизвестно.