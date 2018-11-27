Дочь актера Джеки Чана «вышла замуж» за модель, которая старше ее на 12 лет: пикантное видео

Дочь известного актера Джеки Чана Этта У Чжолинь «вышла замуж» за свою подругу канадскую модель Энди Отом. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сами девушки рассказали в своих социальных сетях.
Примечательно, что Этте У Чжолинь всего 19 лет, а ее подруге – 31 год.
Себя они называют «жена и жена».
Девушки живут в Гонконге.
Свадьба прошла в Торонто.
Уже появилось видео фрагмента свадьбы.
Как писала «Фраза», приглашенным на королевскую свадьбу в Великобритании простолюдинам посоветовали принести с собой еду.
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