Трамп резко прокомментировал конфликт в Керченском проливе

Президент США Дональд Трамп прокомментировал вспыхнувший между Россией и Украиной конфликт в Керченском проливе. Как выяснили журналисты «Фразы», американский лидер резко осудил сложившуюся ситуацию.

Выступая перед американскими журналистами, Дональд Трамп заявил: «Нам не нравится то, что произошло, как бы там не было».

Такое заявление президент США сделал накануне в понедельник, 26 ноября.

Также он добавил: «Надеюсь, ситуация уладится. И я знаю, в Европе – они не в восторге. Они работают над этим. Мы работаем над этим вместе».

Как писала «Фраза», Александр Турчинов приказал готовиться к мобилизации.

Военное положение в Украине: появилась карта.

Напомним, что в Черном море произошел инцидент с участием кораблей российских и украинских ВМС — россияне протаранили украинский буксир, направлявшийся в Мариуполь. Позже стало известно, что российские корабли открыли огонь по корабельной группе Военно-Морских Сил ВС Украины, вследствие чего появились раненные.