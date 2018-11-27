В сеть попало видео допроса пленных украинских моряков

В воскресенье, 25 ноября, вследствие конфликтной ситуации в Черном море в российском плену оказались 23 украинских моряка. Как выяснили журналисты «Фразы», российские спецслужбы обнародовали видео «допроса» захваченных граждан Украины.

Как сообщала «Фраза», в воскресенье, 25 ноября, в Черном море произошел инцидент с участием кораблей российских и украинских ВМС — россияне протаранили украинский буксир, направлявшийся в Мариуполь.

Позднее стало известно, что российские корабли открыли огонь по корабельной группе Военно-Морских Сил ВС Украины, вследствие чего среди украинских экипажей появились раненые. Почти сутки судьба плененных украинских моряков оставалась неизвестной.

В понедельник вечером, 26 ноября, в сеть Интернет была выложена видеозапись «допроса» попавших в плен граждан Украины.

Ролик доступен к просмотру на видеохостинге Youtube.

Как писала «Фраза», в связи с инцидентом в Черном море Совет национальной безопасности и обороны единогласно проголосовал за рекомендацию президенту Украины Петру Порошенко ввести военное положение в Украине

Позднее стало известно, что Верховная Рада отказалась вводить военное положение на всей территории Украины.