Порошенко предложил ввести военное положение до конца года, чтобы не переносить выборы

В своем новом обращении президент Украины Петр Порошенко предложил ввести военное положение в стране не на шестьдесят дней, а на тридцать. Как выяснили журналисты «Фразы», при этом он гарантирует проведение президентских выборов 31 марта 2019 года.

В частности, Петр Порошенко заявил, что предлагает ввести военное положение с 28 ноября на тридцать дней.

Он сказал, что данный указ «не касается ограничения прав и свобод, не означает немедленную мобилизацию, не означает атакующие действия, а также, что свобода СМИ не будет ограничена».

Глава государства также заверил, что не будет переносить президентские выборы.

Как писала «Фраза», президент подписал Указ о введении в Украине военного положения.

Ранее Александр Турчинов приказал готовиться к мобилизации.