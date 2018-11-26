На одной из улиц Киева провалился асфальт. В Сети появилось видео

В воскресенье, 25 ноября, в Киеве на улице Семьи Сосниных провалился участок асфальта на проезжей части и образовалась огромная яма. Как выяснили журналисты «Фразы», место аварии огорожено, а движение по проезжей части частично ограничено.

Как сообщает «Информатор», инцидент произошел возле выезда из гипермаркета «Ашан» около полудня.

Причина происшествия не уточняется. В результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщала «Фраза», летом 2013 года в Киеве, на бульваре Дружбы народов недалеко от развязки на проезжей части в средней полосе образовалась огромная дыра в асфальте.

8 апреля 2016 года в Киеве в Шевченковском районе на улице Бульварно-Кудрявской на проезжей части провалился асфальт, образовалась яма глубиной 2 метра и диаметром шесть метров.

30 мая 2017 года в Печерском районе Киева у дома по улице Орлика, 19/7 провалилась часть тротуара. Жильцы пятиэтажного здания опасаются, что строение может сползти в образовавшийся котлован.