В Ровенской области из-за пьяного водителя утонул автомобиль с людьми

В Ровенской области произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», в Дубровицком районе из-за пьяного водителя автомобиль Fiat упал с моста в реку.

Потеряв управление, водитель пробил ограду моста, после чего авто рухнуло в реку.

Трагедия произошла днем воскресенья, 25 ноября.

По данным местной полиции, в результате инцидента утонули два пассажира машины – 49 и 51 года, оба местные жители.

Сам же водитель выжил. Правоохранители выявили в его крови алкоголь 2,08 промилле. Теперь его ждет суд.

Как писала «Фраза», трагедия произошла на Волыни: два юных парня погибли в ДТП.

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