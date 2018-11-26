В Ровенской области из-за пьяного водителя утонул автомобиль с людьми

В Ровенской области произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», в Дубровицком районе из-за пьяного водителя автомобиль Fiat упал с моста в реку.
Потеряв управление, водитель пробил ограду моста, после чего авто рухнуло в реку.
Трагедия произошла днем воскресенья, 25 ноября.
По данным местной полиции, в результате инцидента утонули два пассажира машины – 49 и 51 года, оба местные жители.
Сам же водитель выжил. Правоохранители выявили в его крови алкоголь 2,08 промилле. Теперь его ждет суд.
Как писала «Фраза», трагедия произошла на Волыни: два юных парня погибли в ДТП.
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