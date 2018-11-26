Основатель американской компании SpaceX Илон Маск прикинул свои шансы слетать на Марс. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он рассказал изданию Axios.

Уже появился фрагмент интервью Илона Маска, в котором он оценивает свои шансы полететь на Марс в 70%.

Он, в частности, сказал: «Мы недавно сделали несколько открытий, из-за которых я очень воодушевлен». Он прикинул, что билет на Марс будет стоить «около пары сотен тысяч долларов».

При этом, как считает Илон Маск, «вероятность умереть на Марсе гораздо выше, чем на Земле».

Первые две грузовые миссии на Марс могут отправиться уже в 2022 году.

Как писала «Фраза», ранее Илон Маск протестировал Hyperloop, а также рассказал, как будет работать беспилотник Tesla.

Также сообщалось, что Илона Маска в Tesla заменит женщина.