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Порошенко и СНБО поддержали введение военного положения – слово за Радой

Порошенко и СНБО поддержали введение военного положения – слово за Радой

В понедельник, 26 ноября, на экстренном заседании Верховная Рада может ввести в Украине военное положение. Как выяснили журналисты «Фразы», такое решение ночью поддержали СНБО и президент Петр Порошенко.

В частности, Петр Порошенко заявил следующее: «Я как президент, как верховный главнокомандующий Вооруженных Сил в соответствии с Конституцией принимаю решение поддержать предложение военного комитета вынести на заседание СНБО соответствующее решение и обратиться с ним в Верховную Раду».

Обращаясь к парламентариям, президент Украины сказал: «Поверьте, сегодня есть все основания так реагировать».

Петр Порошенко добавил, что «введение военного положения никоим образом не означает, что Украина будет проводить любые наступательные действия, Украина будет проводить исключительно действия по обороне своей территории, защите и обеспечению безопасности своих граждан». Он добавил, что «это также не означает изменения положения на линии соприкосновения в ОРДЛО и на других участках».

По словам главы государства, «военное положение не предусматривает мобилизации, но надо быть наготове». Также он пообещал, что «не будет ограничения прав и свобод граждан».

В свою очередь, секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что вдоль сухопутных границ Украины подразделения Вооруженных сил РФ «ведут активную подготовку военных подразделений, которая происходит вдоль наших северных, восточных и южных границ».

Как введение военного положение скажется на грядущих президентских выборах и обещанном кредите МВФ, не уточняется.

Как писала «Фраза», до сих пор остается неизвестной судьба 23 украинских моряков, захваченных российскими оккупантами в Керченском проливе накануне, 25 ноября.

Напомним, в Черном море произошел инцидент с участием кораблей российских и украинских ВМС — россияне протаранили украинский буксир, направлявшийся в Мариуполь. Позже стало известно, что российские корабли открыли огонь по корабельной группе Военно-Морских Сил ВС Украины, вследствие чего появились раненные.

Тэги: Петр Порошенко, политика, СНБО, военное положение, новости Украины

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