Российские корабли открыли огонь по кораблям ВМС ВСУ и взяли их на абордаж

Российские корабли открыли огонь по корабельной группе Военно-Морских Сил ВС Украины при выходе из Керченского пролива, вследствие чего есть раненый. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом говорится в сообщении пресс-службы Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

«После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе Военно-Морских Сил ВС Украины. Поврежден малый бронированный артиллерийский катер «Бердянск». Катер потерял ход, есть раненый. Оружие применяется на поражение», - говорится в сообщении.



Источник InfoResist в Минобороны Украины утверждает, что Россия захватила три корабля ВМС Украины. Украинские военные закрылись в кораблях.



«Два бронекатера «Бердянск» и «Никополь» и рейдовый буксир «Яна Капу» захвачены. Россияне взяли их на буксир и начали буксировку», — сообщил источник.



В пресс-службе администрации президента Украины сообщили, что последние действия Российской Федерации против кораблей ВМС ВС Украины - акт агрессии, направленный на целенаправленную эскалацию Россией ситуации в акватории Азовского моря и Керченского пролива.

Пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко заявил, что из-за происшествия в районе Керченского моста президент Украины созвал военный кабинет.

Как писала «Фраза», в воскресенье, 25 ноября, в Азовском море произошел инцидент с участием кораблей российских и украинских ВМС. Украинские корабли в составе малых артиллерийских катеров «Никополь» и «Бердянск», а так же рейдового буксира «Яни Капу» совершала плановый переход из Одессы в Мариуполь.

Об этом украинская сторона заранее проинформировала россиян в соответствии с международными соглашениями между Украиной и РФ о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Вместе с тем, российские корабли совершили «откровенно агрессивные действия» по отношению к своим украинским «коллегам». В частности, пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир, в результате чего на судне был поврежден главный двигатель, обшивка и леерное ограждение. Кроме того, буксир лишился спасательного плота.