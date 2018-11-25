Судья на ринге «отхватил» сильнейший удар ногой по лицу. Появилось видео

В Тайланде во время проведения турнира по тайскому боксу Max Muay Thai случился неприятный эпизод. Как выяснили журналисты «Фразы», во время одного из поединков крепко «досталось» судье на ринге.

Как передает «Лайф», тайский спортсмен Гоу Дакуй нанес своему сопернику несколько ударов, что заставило того опустить руки и «откинуться» к канатам. В этот момент в эпизод вмешался рефери, который попытался остановить поединок, но по собственной неосторожности «попал» под удар ногой в голову.

Как следует из видеозаписи инцидента, удар был настолько сильным, что рефери оказался на настиле ринга. Вслед за ним упал и поверженный соперник Гоу Дакуя.

Сообщается, что несмотря на «эксцесс», Гоу Дакую таки присудили заслуженную победу.

Crazy scenes unfolded at todays Max Muay Thai, as Gou Dakui knocks out both his opponent and referee at the same time. pic.twitter.com/jfrFeVsPo6 — Yodsanan (@_Yodsanan) 24 ноября 2018 г.

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