В Сети появился украинский трейлер фильма об одном из самых страшных убийц

В Сети появился официальный украинский трейлер трагикомедии «Ангел» от продюсеров Педро и Агустина Альмодовара, фильма-кандидата на премию «Оскар» от Аргентины. Как выяснили журналисты «Фразы», фильм выходит в украинский прокат 10 января 2019.

Мировая премьера ленты Луиса Ортеги состоялась на нынешнем Каннском кинофестивале в программе «Особый взгляд». Фильм основан на реальных событиях — истории одного из самых страшных убийц Аргентины.

Сюжет: «Буэнос-Айрес, 1971 год. Карлитос — хорошенький подросток с лицом ангела. Он привык всегда получать все, что захочет, не признает законов и имеет настоящий талант к преступности. Его цинизм не имеет границ. Он войдет в историю как один из самых страшных убийц Аргентины».