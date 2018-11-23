Google оригинально поздравил легендарного писателя-киевлянина с юбилеем

В пятницу, 23 ноября, легендарному детскому писателю Николаю Носову исполняется 110 лет. Как выяснили журналисты «Фразы», его оригинально поздравил портал Google.

В честь литературного отца Незнайки и других всеми любимых персонажей Google был создан специальный ролик, который доступен пользователям по всей планете.

Как известно, Николай Носов родился 23 ноября 1908 года в Киеве. Начал писать для детей уже в двадцатилетнем возрасте.

Кроме книг о Незнайке также известны его повести для подростков «Веселая семейка», «Дневник Коли Синицына» и «Витя Малеев в школе и дома». Также Николай Носов писал взрослую сатиру и драматургию. Похоронен он на Кунцевском кладбище в Москве.

Как писала «Фраза», Букеровскую премию вручили североирландской писательнице за «необыкновенно оригинальный» роман о 1970-х.

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