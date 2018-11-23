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В Киеве горела православная церковь

В Киеве горела православная церковь

В Киеве горел храм Украинской православной церкви. Как выяснили журналисты «Фразы», инцидент произошел в парке Партизанской славы (Дарницкий район).

По данным ГСЧС, утром тут горел храм святого праведника Иоанна Кронштадтского.

Сообщается, что на территории храма произошло возгорание мусора и дров.

К счастью, никто не пострадал.

Как писала «Фраза», ранее Андреевскую церковь в Киеве атаковали «коктейлями Молотова», а против охранника использовали газ.

Также на Закарпатье отморозки совершили налет на храм греко-католиков.

Тэги: Киев, общество, УПЦ, новости Украины

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