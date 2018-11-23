В США детишки умыкнули самолет – их оперативно арестовали

В США двое школьников 14 и 15 лет угнали самолет. Как выяснили журналисты «Фразы», их уже поймали и арестовали.

Как передают местные СМИ, детишки умыкнули одномоторный самолет в городке Дженсен (штат Юта), после чего полетели на нем в соседний город.

При этом они летели низко над шоссе и сумели вести самолет пятьдесят километров, после чего сели в аэропорту города Вернал.

Их арестовали.

Как писала «Фраза», на Полтавщине неизвестные умудрились украсть самолет.

Ранее военные США неудачно сбросили броневик с самолета.