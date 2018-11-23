Гибель школьников в Китае: стал известен мотив отморозка, «протаранившего» детей – он оказался сыном местного чиновника

Стали известны жуткие подробности гибели школьников в китайском городе Хулудао. Как выяснили журналисты «Фразы», местные правоохранители назвали мотив водителя, который въехал на скорости в детей.

По данным местных СМИ, китаец решился на такой жестокий поступок после ссоры с женой, после чего он потерял над собой контроль и решил отомстить обществу с особой изощренностью.

Автомобиль Audi ехал по встречной полосе и, не сбавляя скорости, врезался в детей, которые переходили дорогу – пять школьников погибли на месте, еще два десятка малышей госпитализировали.

Сообщается, что водителем оказался 29-летний местный житель по фамилии Хань. Несмотря на то, что он безработный, мужчина является сыном одного из чиновников уезда Цзяньчан.

Отморозок задержан – он признал свою вину.

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Как писала «Фраза», в Китае автомобиль влетел в группу школьников – многие погибли.