Гибель школьников в Китае: стал известен мотив отморозка, «протаранившего» детей – он оказался сыном местного чиновника

Стали известны жуткие подробности гибели школьников в китайском городе Хулудао. Как выяснили журналисты «Фразы», местные правоохранители назвали мотив водителя, который въехал на скорости в детей.
По данным местных СМИ, китаец решился на такой жестокий поступок после ссоры с женой, после чего он потерял над собой контроль и решил отомстить обществу с особой изощренностью.
Автомобиль Audi ехал по встречной полосе и, не сбавляя скорости, врезался в детей, которые переходили дорогу – пять школьников погибли на месте, еще два десятка малышей госпитализировали.
Сообщается, что водителем оказался 29-летний местный житель по фамилии Хань. Несмотря на то, что он безработный, мужчина является сыном одного из чиновников уезда Цзяньчан.
Отморозок задержан – он признал свою вину.
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Как писала «Фраза», в Китае автомобиль влетел в группу школьников – многие погибли.