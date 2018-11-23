В Киеве неуправляемый троллейбус вылетел на тротуар и чуть не упал в яму

В четверг, 22 ноября, вечером около 20:30 в Киеве на улице Черновола потерявший управление троллейбус вылетел на тротуар. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается в группе dtp.kiev.ua в Facebook.

По предварительным данным, у троллейбуса отказали тормоза. К счастью, обошлось без жертв, ведь именно в тот момент на тротуаре не было людей. Но очевидцы аварии возмущены и даже боятся предположить, что бы было, если бы там были люди.

За тротуаром была большая яма, и от падения в нее троллейбус спасло дерево, в которое он и врезался.

Ранее «Фраза» сообщала, что 4 ноября 2017 года в Киеве на улице Героев Днепра возле остановки общественного транспорта произошла авария с участием маршрутки № 464. В результате ДТП погибли два человека.

В конце декабря 2017 года в Москве на Можайском шоссе автобус протаранил толпу людей и въехал в подземный переход.