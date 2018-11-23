В Австралии вспыхнул гигантский лесной пожар. Как выяснили журналисты «Фразы», огненная стихия бушует в штате Новый Южный Уэльс.

Спасатели говорят, что огонь угрожает пригородам Ньюкасла и самому городу – сейчас проходит эвакуация местных жителей.

Также пожар приближается к другим населенным пунктам, продолжая захватывать все новые территории штата.

Ситуацию усугубляет сильный ветер, из-за которого стихия быстро распространяется, и пожарные не могут локализировать огонь.

Огонь тушат сотни единиц техники и авиация, но пока безуспешно.

Как писала «Фраза», разрушительный лесной пожар уже третью неделю бушует в американской Калифорнии – там погибли десятки людей.