Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Пизанская башня начала внезапно «молодеть»

Пизанская башня начала внезапно «молодеть»

В Италии начала выпрямляться легендарная Пизанская башня. Как выяснили журналисты «Фразы», за двадцать лет она «вернулась» к первоначальному положению на четыре сантиметра и, как шутят ученые, помолодела на двести лет.

Как цитируют британские СМИ местных экспертов, следящих за Пизанской башней, процесс ее выпрямления продолжается.

Они напоминают, что еще в 1990-х годах башня, возведенная в XII веке по проекту Боннано Пизано, едва не обрушилась, так как ее наклон превысил 4,5 метра: после вмешательства специалистов «крен» сократили до 45 сантиметров. Сейчас ее наклон превышает три градуса.

Ученые же отмечают, что башня стала более устойчивой.

Как писала «Фраза», власти Рима ввели несколько «забавных» запретов, но штрафовать будут по-крупному.

Ранее Италия решила избавиться от цыган-нелегалов.

Тэги: мир, Италия, Пизанская башня, курьезы

Комментарии

Колонка автора
23.11.18 09:49

Патриоты криминального режима

Автор: Александр Карпец

Статьи

23.11.18 09:05

Второй «черниговский» тербат

Автор: Михаил Жирохов

Главная новость дня

Порошенко подписал два важных для «евробляхеров» закона

Порошенко подписал два важных для «евробляхеров» закона
23.11.18 09:27
698
Последние новости
23.11.18 12:43

Прокурор САП Сымкив «дружит семьями» с криминальным авторитетом, – СМИ
23.11.18 12:39

Ученые нашли в глазах человека кое-что смертельно опасное
23.11.18 12:07

Львовский хакер атаковал полсотни стран – его перехватила киберполиция
23.11.18 11:38

На Полтавщине неизвестные умудрились украсть… самолет
23.11.18 11:37

Гибель школьников в Китае: стал известен мотив отморозка, «протаранившего» детей – он оказался сыном местного чиновника
23.11.18 11:09

Скандал в школе на Волыни: родители отказываются водить детей на занятия из-за директрисы
23.11.18 10:20

В Киеве неуправляемый троллейбус вылетел на тротуар и чуть не упал в яму
23.11.18 10:00

Конфликт между собственниками ЖК Чайка обострился, - СМИ
23.11.18 09:59

В Австралии вспыхнул гигантский лесной пожар
23.11.18 09:42

Почтовые отделения в селах не будут закрывать

Интервью

18.11.18 22:30

Сергей Рахлин: Премия «Золотой глобус» - смелее, честнее и прогрессивнее «Оскара»

Автор: Антон Филатов

Фото и Видео
Львовский хакер атаковал полсотни стран – его перехватила киберполиция
Львовский хакер атаковал полсотни стран – его перехватила киберполиция
Львовский хакер атаковал полсотни стран – его перехватила киберполиция
Львовский хакер атаковал полсотни стран – его перехватила киберполиция
Гибель школьников в Китае: стал известен мотив отморозка, «протаранившего» детей – он оказался сыном местного чиновника
Гибель школьников в Китае: стал известен мотив отморозка, «протаранившего» детей – он оказался сыном местного чиновника
Скандал в школе на Волыни: родители отказываются водить детей на занятия из-за директрисы
Скандал в школе на Волыни: родители отказываются водить детей на занятия из-за директрисы
В Киеве неуправляемый троллейбус вылетел на тротуар и чуть не упал в яму
В Киеве неуправляемый троллейбус вылетел на тротуар и чуть не упал в яму
В Австралии вспыхнул гигантский лесной пожар
В Австралии вспыхнул гигантский лесной пожар
Пизанская башня начала внезапно «молодеть»
Пизанская башня начала внезапно «молодеть»
В Киеве возле одной из станций метро нашли труп (видео 18+)
В Киеве возле одной из станций метро нашли труп (видео 18+)
Верховная Рада приняла бюджет-2019: основные показатели
Верховная Рада приняла бюджет-2019: основные показатели
Жуткое видео: американец показал отвратительную колонию канализационных червей
Жуткое видео: американец показал отвратительную колонию канализационных червей
В Британии арестовали щенка, который укусил полицейского. На его защиту поднялась вся страна
В Британии арестовали щенка, который укусил полицейского. На его защиту поднялась вся страна
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.