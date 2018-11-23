Пизанская башня начала внезапно «молодеть»

В Италии начала выпрямляться легендарная Пизанская башня. Как выяснили журналисты «Фразы», за двадцать лет она «вернулась» к первоначальному положению на четыре сантиметра и, как шутят ученые, помолодела на двести лет.

Как цитируют британские СМИ местных экспертов, следящих за Пизанской башней, процесс ее выпрямления продолжается.

Они напоминают, что еще в 1990-х годах башня, возведенная в XII веке по проекту Боннано Пизано, едва не обрушилась, так как ее наклон превысил 4,5 метра: после вмешательства специалистов «крен» сократили до 45 сантиметров. Сейчас ее наклон превышает три градуса.

Ученые же отмечают, что башня стала более устойчивой.

Как писала «Фраза», власти Рима ввели несколько «забавных» запретов, но штрафовать будут по-крупному.

Ранее Италия решила избавиться от цыган-нелегалов.