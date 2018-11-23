В Киеве возле одной из станций метро нашли труп (видео 18+)

В Киеве возле станции метро «Нивки» нашли труп. Как выяснили журналисты «Фразы», тело мужчины у входа в метрополитен обнаружили ближе к полуночи в четверг, 22 ноября.

Как передает «Информатор», по словам очевидцев, он скончался, внезапно упав. Смерть была мгновенной, не исключено, что у мужчины случился сердечный приступ или инсульт.

У покойного не было с собой документов: на вид ему 35-45 лет, одет прилично.

Причины трагедии выясняются.

Как писала «Фраза», в Киеве прямо на детской площадке нашли труп со спущенными штанами.

Ранее на киевской окраине утопился молодой парень.