На киевской окраине утопился молодой парень (видео 18+)

На киевской Оболони случилось ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут в одном из Министерских озер утонул двадцативосьмилетний парень.
Как передает «Информатор», его труп утром в четверг, 22 ноября, нашли полицейские.
Копы говорят, что это было самоубийство. Об инциденте в полицию сообщила женщина, которая увидела, как тот пытался утопиться, однако спасти его не успели.
По словам очевидцев, погибший был голым. Вещи и водительские права он оставил на берегу озера.
Как писала «Фраза», в Одесской области малыш утонул в кастрюле с водой.
Ранее пьяные посиделки в Гидропарке закончились жуткой смертью.