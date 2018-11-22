На киевской окраине утопился молодой парень (видео 18+)

На киевской Оболони случилось ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут в одном из Министерских озер утонул двадцативосьмилетний парень.

Как передает «Информатор», его труп утром в четверг, 22 ноября, нашли полицейские.

Копы говорят, что это было самоубийство. Об инциденте в полицию сообщила женщина, которая увидела, как тот пытался утопиться, однако спасти его не успели.

По словам очевидцев, погибший был голым. Вещи и водительские права он оставил на берегу озера.

Как писала «Фраза», в Одесской области малыш утонул в кастрюле с водой.

Ранее пьяные посиделки в Гидропарке закончились жуткой смертью.