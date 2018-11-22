Жуткое видео: американец показал отвратительную колонию канализационных червей

В Хьюстоне (США) местный житель снял жуткую колонию канализационных червей-трубочников. Как выяснили журналисты «Фразы», весьма неприятное видео уже доступно в Сети.

Как рассказал мужчина изданию Daily Mail, он даже сначала не понял, что «это за монстр передо мной».

Такие черви обитают на дне заиленных стоячих водоемов, в загрязненных ручьях и реках в трубчатых норах.

Отмечается, что такого ужаса тут не видели с 2009 года.

Ученые говорят, что колония червей-трубочников случайно попали в канализацию и, лишенные почвы, они цепляются друг за друга, из-за чего выглядят поистине ужасающе.

Зоологи уточняют: «Пульсация является результатом того, что один червь сжимается и стимулирует всех остальных делать то же самое».

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