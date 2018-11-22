В Киеве стартует фестиваль «Новое британское кино»

22 ноября в культурном центре «Кинотеатр Киев» стартует 18-й ежегодный фестиваль «Новое британское кино». Как выяснили журналисты «Фразы», откроет фестиваль «Фаворитка» с Оливией Колман, Рейчел Вайс и Эммой Стоун — историческая трагикомедия от Йоргоса Лантимоса, автора «Лобстера» и «Убийства священного оленя».

В этом году «Новое британское кино» становится еще доступнее для зрителей с особыми потребностями. Психологический триллер «Зверь» и подборка короткометражных фильмов, номинированных на премию Британской киноакадемии, будут показаны с тифлопереводом (дополнительная аудиодорожка, которая объясняет, что происходит в сценах фильма, для людей с нарушением зрения) и специальным субтитрированием (текстовая дорожка, которая сопровождает фильм надписями в нижней части экрана для людей с нарушением слуха).

Также в программе фестиваля — биографическая драма «Колетт» с Кирой Найтли, драма «Я не ведьма» и фестивальный сай-фай «На высоте» с Робертом Паттинсоном.

Показы «Нового британского кино» продлятся до 28 ноября. Фестиваль организован Британским Советом в Украине и кинодистрибьютором «Артхаус Трафик». Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с субтитрами.

После окончания фестиваля «Новое британское кино» активисты и руководители киноклубов смогут провести в своем городе ретроспективные показы специальной подборки фильмов фестиваля «Нового британского кино» в рамках проекта «Артхаус Клуб», для киноклубных показов доступна новая работа Питера Джексона («Властелин колец») — документальный фильм «Они не состарятся». За основу ленты взяты кадры Первой мировой войны из архива Имперского военного музея в Лондоне — более 100 часов съемок на черно-белую пленку, которые были отреставрированы, переведены в цвет и озвучены (в рамках 100-летней годовщины окончания войны 1918-2018). Для проведения киноклубных показов нужно подать заявку на сайте.