Ученые нашли «взрывоопасную» звезду

Ученые из международной группы исследователей заявили, что обнаружили «взрывоопасную» звезду. Как выяснили журналисты «Фразы», по их словам, найденная двойная звездная система может выплеснуть опасные гамма-лучи.

Как пишет издание Nature Astronomy, звезды находятся в созвездии Наугольника. Отмечается, что найденная двойная система располагается всего в восьми тысячах световых лет от нашей планеты.

Исследователи космоса говорят, что найденная система «состоит из двух сверхярких звезд, одна из которых находится на пороге мощного взрыва сверхновой», который может стать первым для нашей вселенной.

В исследовании говорится, что «взрывоопасной» является одна из звезд системы Апоп, а ее взрыв повлечет мощнейшее излучение.

В то же время, как уверяют ученые, жителям Земли ничего не угрожает, так как данная система не направлена на нашу планету.

Ученые говорят: «Иначе Земле грозила бы огромная опасность, ведь гамма-всплеск на таком близком расстоянии смог бы спровоцировать отток озона из атмосферы, после чего ультрафиолетовое излучение Солнца проникало бы на нашу планету гораздо активнее».

Как писала «Фраза», ученые заявили, что изобрели «машину времени» и наконец-то «услышали» инопланетян.