Украинцам намекнули, что денег на ремонт всех дорог в стране никогда не хватит

Чтобы отремонтировать все украинские дороги нужен триллион гривен. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом в эфире телеканала «112 Украина» сказал советник главы «Укравтодора» Александр Кава.

В частности, по его словам, только на дороги государственного значения понадобится не менее шестисот миллиардов гривен.

Примерно в четыреста-пятьсот миллиардов оценивается ремонт дорог местного значения.

Советник напомнил, что с 1 января дороги местного значения переходят на баланс ОГА. Поэтому он призвал местные власти привлекать спонсоров к ремонту дорожного покрытия.

Также, по его оценкам, 94% украинских дорог сегодня находятся в ненадлежащем состоянии.

Как писала «Фраза», ранее Владимир Гройсман рассказал, сколько километров дорог отремонтировали и построили за три года.

Также на дороги Украины зачем-то выпустили жуткое неуправляемое транспортное «существо».