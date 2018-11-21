В Киеве «евробляхеры» устроили драку прямо на дороге. Пострадала беременная женщина

Во вторник, 20 ноября, в Киеве на Березняках произошел необычный конфликт между двумя водителями. Как выяснили журналисты «Фразы», на дороге повздорили два водителя так называемых «евроблях».

Как передает «Киев Оперативный» в Facebook, произошло все на проспекте Тычины в начале девятого вечера. На дороге встретились два водителя автомобилей на литовских номерах: BMW X5 и Audi.

По информации свидетелей произошедшего, BMW ехал по встречке за машиной скорой помощи, после этого решил перестроиться в полосу движения, однако его не хотели впускать и объяснили крепким словом как и куда надо ехать. После этого водитель BMW «подрезал» Audi и несколько раз протаранил этот автомобиль.

В результате — между мужчинами началась драка. В результате конфликта за медицинской помощью обратилась беременная девушка, которая находилась на пассажирском сидении BMW. Также пострадал водитель Audi, у него врачи зафиксировали подозрения на сотрясение мозга.

Ранее «Фраза» сообщала, что 20 ноября по всей Украине проходила масштабная акция протеста владельцев авто на еврономерах. Они блокировали крупные трассы и улицы вокруг административных зданий, а также пограничные пункты пропуска.

По состоянию на утро среды, 21 ноября, владельцы так называемых «евроблях» продолжили свою акцию протеста с частичным блокированием автодорог.