СБУ продолжает давление на священников УПЦ. На сей раз в Ровенской и Волынской областях

18 ноября Служба безопасности Украины в Ровенской области вызвала викария Ровенской епархии УПЦ владыку Пимена в свою структуру. Кроме того, как выяснили журналисты «Фразы», вечером 19 ноября СБУ забрала на допрос священника Винницкой епархии УПЦ Николая Дудника.

Как рассказал СПЖ епископ Пимен, представители СБУ интересовались его связями в России, количеством посещений соседней страны и предлагали сопровождение в случае его последующих визитов за границу.

На следующий день, 19 ноября, митрополита Ровенского и Острожского Варфоломея посетила группа радикалов. Молодчики пришли к Ровенской епархии УПЦ в день приема владыки и требовали, чтобы митрополит принял идею создания в Украине поместной церкви.

В тот же день, вечером 19 ноября, СБУ забрала на допрос священника Винницкой епархии Николая Дудника. Когда священнослужитель возвращался с отпевания, ему позвонили и настоятельно «пригласили на беседу». О данном инциденте на своей странице Фейсбук сообщил глава юротдела УПЦ протоиерей Александр Бахов. Причина задержания, по словам о. Александра — отказ винницкого священнослужителя подписывать документ в поддержку единой поместной церкви. О. Николая Дудника выпустили спустя несколько часов допроса. Подробности «общения» с СБУ пока неизвестны.

Напомним, митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука в своем видеообращении, которое было посвящено его допросу в СБУ, заявил, что Порошенко — новый гонитель православной Церкви.

Как ранее сообщалось, СБУ вызывает священников УПЦ на «беседы» накануне автокефального собора.

Напомним, «автокефалист» из УПЦ митрополит Семеон «ломал и склонял» священников перейти в поместную церковь.

Ранее сообщалось, что криворожские националисты-автокефальщики пытались выломать дверь резиденции митрополита УПЦ.