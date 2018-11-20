Ученые заявили, что ложь можно вычислить по температуре носа человека

Ученые нашли занятный способ определить, что человек врет. Как выяснили журналисты «Фразы», для этого нужно измерить температуру его носа.

Как сообщают исследователи из университета Гранады, температура носа человека снижается, когда он врет.

В ходе эксперимента добровольцы врали своим знакомым по телефоны, а ученые измеряли температуру их носа.

Выяснилось, что, когда человек говорил ложь, температура его носа падала сразу на 1,2 градуса. Зато температура лба вырастала на 1,5 градуса.

Ученые поясняют, что снижение температуры носа происходит из-за волнения. Также при вранье у человека усиливается умственная работа, из-за чего «нагревается» лоб.

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